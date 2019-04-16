مصر | سائق يستولي على 600 ألف جنيه من مواطن بدعوى تعيين أبنائه بـ"الحكومة" بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائق يستولي على 600 ألف جنيه من مواطن بدعوى تعيين أبنائه بـ"الحكومة" بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فرع الإدارة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط (سائق – يعمل بإحدى الجهات الحكومية، ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي التعيين بالوظائف الحكومية والإستيلاء على أموالهم مدعيًا نفوذه وعلاقاته بالمسئولين.

وقام بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية والاستيلاء منه على مبلغ (60،000 - ستون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (70،000 - سبعون ألف جنيه) نظير تعيين أنجاله الثلاثة بإحدى الجهات الحكومية زاعمًا مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.