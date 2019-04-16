مصر | "الأمن العام" يضبط 10 سيارات مسروقة و151 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 10 سيارات مسروقة و151 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 169 قطعة سلاح ناري، 209 قطعة سلاح أبيض، 151 قضية مخدرات، 20 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 64 متهما ومراقب هاربين، 310 دراجة نارية مخالفة.

وكما ضبطت القوات، 10 سيارات مبلغ بسرقتها، 26071 مخالفة مرورية، 16843 مخالفة مرافق،25 قضية مصنفات، وتنفيذ 81931 حكم قضائى متنوع.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.