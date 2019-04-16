مصر | سقوط تشكيل عصابي ارتكب 11 واقعة سرقة هواتف بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي ارتكب 11 واقعة سرقة هواتف بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة من الطريق العام، اعترفوا بارتكاب 11 واقعة بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية قيام ( 3 عاطلين- أحدهم مقيم بالشرقية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (2) حكم حبس "سرقة"- الآخران مقيمان بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة)؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم فى أحد الأكمنة التى أُعدت لهم حال إستقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهم وبحوزتهم (2) هاتف محمول.بمواجهتهم إعترفوا بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات السرقة، ومركبة "التوك توك" يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، وأضافوا بإشتراكهم فى إرتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط 10 من الهواتف المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.