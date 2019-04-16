مصر | سقوط مزور الأوراق الرسمية والمستندات عبر شبكة الإنترنت بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مزور الأوراق الرسمية والمستندات عبر شبكة الإنترنت بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، مسجل خطر لتزويره وتقليده الأوراق الرسمية والشهادات الجامعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدقهلية.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر أحد تطبيقات شبكة المعلومات تتضمن قدرته على تزوير وتقليد الأوراق الرسمية والمستندات وشهادات جامعية لكليات مختلفة للراغبين مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت جهود الفحص الفنى عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "محدد"، مقيم بمحافظة الدقهلية مطلوب ضبطه فى قضية "تزوير".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته، وضبط (جهاز "تابلت" وهاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات ورسائل بينه وآخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية على غير الحقيقة - مبلغ مالى- 3 أختام - شهادات جامعية منسوبة لجامعات - بيان درجات لثانوية عامة - عدد من أوراق الشهر العقارى مطبوعة بدون بيانات - عدد من الفواتير لأحد المراكز الطبية بدون بيانات).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر "محدد" وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات عمليات التزوير وت م إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.