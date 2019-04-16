مصر | ضبط بائعين متجولين في حملات أمنية بالمنطقة الاثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط بائعين متجولين في حملات أمنية بالمنطقة الاثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 47 حكم جزئى – 9 غرامات – 6 اشتباه – 2 بائع متجول بدون ترخيص، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط (80 كرسى – 20 ترابيزة – 15 قلب شيشة – خلاطة – 2 غرزة شاى – ثلاجة – 5 فرش خردوات – 3 ازق حديد – 3 شمسية – 2 مقص حديد – 3 برويطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

"دراجة بدون لوحات و200 جرام حشيش".. القبض على مبلط سيراميك بالوراق



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مبلط هارب من تنفيذ أحكام قضائية، وبحوزته 200 جرام حشيش، بمنطقة الوراق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، مفادها بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين جزيرة الوراق دائرة القسم، من ضبط مصطفي س س، 26 سنة، مبلط سيراميك ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في القضية لسنة 2014 جنح قسم الوراق (مخدرات) والمحكوم علية في القضية لسنة 2014 جنح قسم الوراق مخدرات بالحبس لمدة 6 شهور، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات امام معدية دمنهور، دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 200 جرام، فرد خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات خرطوش من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.