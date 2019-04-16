مصر | ضبط شخصين أوهما ضحاياهما باستخراج المعادن الثمينة.. واستوليا على 2.5 مليون جنيه منهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين أوهما ضحاياهما باستخراج المعادن الثمينة.. واستوليا على 2.5 مليون جنيه منهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأثناء السير فى إجراءات البحث والتحرى تبلغ للإدارة من إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة القاهرة الجديدة ضد المتحرى عنهما بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى وقدرة (880 ألف جنيه مصرى) بزعم شراء أسهم بإحدى الشركات العاملة فى مجال إستخراج المعادن الثمينة بإحدى الدول الإفريقية المجاورة "على خلاف الحقيقة".
وعقب تقنين الإجراءت وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبحوزتهما صورة ضوئية منسوبة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالدولة المجاورة تُفيد الموافقة على التنقيب عن خام الحديد "خلافًا للحقيقة"، صورة ضوئية منسوب صدورها لأحد المراكز البحثية باللغة الإنجليزية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد " موضحًا بها أسماء بعض المعادن "مقلدة"، 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمَين، بفحصها تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المتبادلة بينهما وبين الضحايا عبر تطبيق "واتس آب ".
وعقب إلقاء القبض عليهما، حضرت إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة القاهرة الجديدة، وأبلغت بأن المتهمان تحصلا منها على مبلغ (440 ألف جنيه) لذات السبب، وإتهمتهما بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على المبلغ.
وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على مبالغ مالية بلغت (إثنين مليون وستمائة وأربعون ألف جنيه) من 6 من المجنى عليهم (قيمة السهم الواحد 440 ألف جنيه) ودفع تلك المبالغ للشركة الكائنة بالدولة المجاورة لوجود مشاركة بينهم لإستخراج المعادن الثمينة من باطن الأرض بتلك الدولة، ولم يقدما أية عقود تُفيد تلك المشاركة وت م إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.