مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته بقطاع أكتوبر لملاحقة الخارجين عن القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته بقطاع أكتوبر لملاحقة الخارجين عن القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 22 كرسى- 2 ترابيزة – 6 استاند – 2 انبوبة غاز – 2 شمسية – 15 لوح خشب – 9 طقطوقة – غلاية – 2 عربة يد – 22 اعلان بدون ترخيص – 25 طن قمامة

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

"دراجة بدون لوحات و200 جرام حشيش".. القبض على مبلط سيراميك بالوراق

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مبلط هارب من تنفيذ أحكام قضائية، وبحوزته 200 جرام حشيش، بمنطقة الوراق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، مفادها بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين جزيرة الوراق دائرة القسم، من ضبط مصطفي س س، 26 سنة، مبلط سيراميك ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في القضية لسنة 2014 جنح قسم الوراق (مخدرات) والمحكوم علية في القضية لسنة 2014 جنح قسم الوراق مخدرات بالحبس لمدة 6 شهور، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات امام معدية دمنهور، دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 200 جرام، فرد خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات خرطوش من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.