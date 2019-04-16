مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. رفع 1603 حالات إشغالات طرق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. رفع 1603 حالات إشغالات طرق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 1603 حالات إشغالات طريق، تنوعت ما بين ضبط 585 كرسي – 65 قلب شيشة – 77 ترابيزة+ طقطوقة – 17 ثلاجة – 35 شمسية – 130 عرق خشب –145 لوح + عرق خشب – 50 سيخ حديد – 35 تابلوه – 22 تروسيكل – 19 أسطوانة غاز – 17 غرزة شاى – 4 خلاطة – 14 تروللى – 15 محضر تنظيم – 30 محضر اعلان – 52 محضر اشغال -– 7 عربة يد – 71 استاند حديد – 39 ميزان متنوع – 19 عربة لبيع المأكولات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

