مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 3698 مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 3698 مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 3698 مخالفة مرورية تنوعت مابين ضبط (1300) مخالفة انتظار خاطئ، (51) بدون قيادة، (49) بدون تسيير، (653) متنوع، ضبط سايس بدون ترخيص، (34) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (17) الصلاحية الفنية للسيارة، (1530) نـمــوذج 125، (3) حجز توك توك، ( 19 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 23 ) التصالح الفوري، ( 20 ) حملة السرفيس، ( 14 ) زجاج فاميه، ( 19 ) ملصقات ومتعلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

"دراجة بدون لوحات و200 جرام حشيش".. القبض على مبلط سيراميك بالوراق



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مبلط هارب من تنفيذ أحكام قضائية، وبحوزته 200 جرام حشيش، بمنطقة الوراق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، مفادها بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين جزيرة الوراق دائرة القسم، من ضبط مصطفي س س، 26 سنة، مبلط سيراميك ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في القضية لسنة 2014 جنح قسم الوراق (مخدرات) والمحكوم علية في القضية لسنة 2014 جنح قسم الوراق مخدرات بالحبس لمدة 6 شهور، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات امام معدية دمنهور، دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 200 جرام، فرد خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات خرطوش من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.