مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 95 قضية مخالفة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 95 قضية مخالفة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (95) قضية تموينية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم وجود سجل التفتيش، 11 إدارة منشأة بدون ترخيص، 13 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 24 إنتاج خبز ناقص الوزن، 18 عدم نظافة أدوات المعجن.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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توصلت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين عن قيام "ماهر. ر. ا. م"، 45 سنة، ومقيم البساتين صاحب شركة هاي كوالتي بدون ترخيص الكائنة دائرة قسم العجوزة بتجميع كمية كبيرة من الحبارات الخاصة بالكمبيوتر وماكينات التصوير مجهولة المصدر والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية والتي تحمل علامات تجارية عالمية معروفة لدي جمهور المواطنين مثل ( hb – سامسونج ) وإعادة وطرحها بالأسواق والمحلات مسببا اضرارا جسيمة عي المواطنين بقصد محققا أرباح طائلة غير مشروعة.

وبجمع المعلومات والإستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت الشركة المشار اليها حيث أمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عثر على 10 عبوات مدون عليها سامسونج وغير صالحة للاستخدام، 10 عبوات احبار مدون عليها hb غير صالحة للاستخدام وبلغ اجمالي المضبوطات ( 20 ) عبوة احبار خاصة بالكمبيوتر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وتم التحفظ على المضبوطات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

