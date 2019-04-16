مصر | مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث مروري بطريق الواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث مروري بطريق الواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 2 أخرين في حادث تصادم، بطريق الواحات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بتلقى المقدم هيثم سكر رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ومتوفيان ومصابان بطريق الواحات، دائرة القسم.

وبإنتقال قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين ان الحادث بين السيارتين سيارة نقل قيادة عبد الفضيل ع ا ع ا، 27 سنة، سائق يرافقه محمد ر ا 24 سنة، عامل، سيارة نقل قيادة يوسف ص ج ا، 40 سنة، سائق يرافقه محمد ص ع، 18 سنة، تباع، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى واصدامه بالسيارة الثانية مما أدى الى اشتعال النيران بكبينه السيارة الأولى ووفاه مستقليها اثر اصابتهما بحروق متفرقة بالجسم، وإصابة مستقلى السيارة الثانية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المتوفيان لمستشفي 6 أكتوبر المركزى والمصابات لمستشفي زايد التخصصى

تم إزالة اثار الحادث وتسير حركة المرورو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.