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بدء التصويت في انتخابات نقابة الصيادلة

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نقابة الصيادلة

نقابة الصيادلة

فتحت نقابة الصيادلة أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي يتنافس فيها 624 مرشحا، بينهم 81 مرشحا بالنقابة العامة موزعون كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، 68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعدا، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل إذ تم انتداب 30 قاضيا من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تفتح مقار الاقتراع أبوابها حتى السابعة مساء فى كل محافظات الجمهورية، إذ تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.اقرأ أيضا| مجلس الصيادلة يذبح عجلا بعد أحكام «الإدارية العليا»وقضت

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ومن المقرر أن تفتح مقار الاقتراع أبوابها حتى السابعة مساء فى كل محافظات الجمهورية، إذ تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.

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وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة "دائرة فحص الطعون"، في جلستها المنعقدة، أمس الإثنين، برفض وقف انتخابات نقابة الصيادلة، كما قضت المحكمة بالاستمرار فى حكم وقف تعيين الحارس القضائى للنقابة، وإحالة الدعاوى للمفوضين لإعداد تقرير وعرضه في جلسة 6 مايو المقبل، ورفضت المحكمة تداخل الحارس القضائى فى الدعوى.

وأكدت نقابة الصيادلة، فى بيان لها، أن الانتخابات قائمة في موعدها، وتدعو الصيادلة للمشاركة بكثافة لاختيار من يمثلونهم.

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