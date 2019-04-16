انت الان تتابع اقتراح بعقد مؤتمر دولي لترميم كاتدرائية نوتردام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق نوتردام

اقترحت عمدة العاصمة الفرنسية باريس آن هيدالجو، عقد مؤتمر دولي للمانحين من أجل المساهمة في ترميم كاتدرائية (نوتردام) الفرنسية، وذلك بعد نشوب حريق بها وانهيار برجها التاريخي وسقفها بالكامل، وذلك حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الثلاثاء، دون المزيد من التفاصيل. وكان حريق قد اندلع في سقف كاتدرائية (نوتردام)، أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية، أمس الإثنين، ما أدى إلى سقوط سقف وبرج هذا المعلم بالكامل، وأفادت فرق الإطفاء بأن الحريق مرتبط على الأرجح بأعمال ترميم الصرح الشهير.

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وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في وقت سابق اليوم، أن الحريق الضخم في كاتدرائية نوتردام بباريس أصبح تحت السيطرة، وقال وكيل وزارة الداخلية لقناة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية لوران نونيز، إن الخطوة التالية هي تحديد مدى تأثر مبنى الكاتدرائية بالنيران، مضيفا أن المهندسين المعماريين والخبراء سوف يناقشون