انت الان تتابع اقتراح بعقد مؤتمر دولي لترميم كاتدرائية نوتردام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حريق نوتردام
اقترحت عمدة العاصمة الفرنسية باريس آن هيدالجو، عقد مؤتمر دولي للمانحين من أجل المساهمة في ترميم كاتدرائية (نوتردام) الفرنسية، وذلك بعد نشوب حريق بها وانهيار برجها التاريخي وسقفها بالكامل، وذلك حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الثلاثاء، دون المزيد من التفاصيل. وكان حريق قد اندلع في سقف كاتدرائية (نوتردام)، أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية، أمس الإثنين، ما أدى إلى سقوط سقف وبرج هذا المعلم بالكامل، وأفادت فرق الإطفاء بأن الحريق مرتبط على الأرجح بأعمال ترميم الصرح الشهير.
وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في وقت سابق اليوم، أن الحريق الضخم في كاتدرائية نوتردام بباريس أصبح تحت السيطرة، وقال وكيل وزارة الداخلية لقناة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية لوران نونيز، إن الخطوة التالية هي تحديد مدى تأثر مبنى الكاتدرائية بالنيران، مضيفا أن المهندسين المعماريين والخبراء سوف يناقشون
وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في وقت سابق اليوم، أن الحريق الضخم في كاتدرائية نوتردام بباريس أصبح تحت السيطرة، وقال وكيل وزارة الداخلية لقناة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية لوران نونيز، إن الخطوة التالية هي تحديد مدى تأثر مبنى الكاتدرائية بالنيران، مضيفا أن المهندسين المعماريين والخبراء سوف يناقشون كيفية استمرار عمل رجال الإطفاء صباح اليوم الثلاثاء، وما إذا كانت الكاتدرائية مستقرة، فيما لا يزال نحو 100 فرد من رجال الإطفاء يتواجدون في موقع الحادث حتى الآن.
وأعلنت سلطات الإطفاء إصابة اثنين من رجالها أثناء السيطرة على الحريق، وذكرت وكالة "فرانس برس" أن هيئة إطفاء الحريق في باريس أعلنت إخماد الحريق بالكامل بعد حوالي 15 ساعة من نشوبه. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر اقتراح بعقد مؤتمر دولي لترميم كاتدرائية نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.