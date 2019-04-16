شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم ومطران طنطا، إن البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم، بدأ زيارة رعوية إلى اليونان.

وأضاف «أنطونيو»، في بيان للبطريركية، أن البابا ثيودوروس الثانى التقى خلال الزيارة، Bolaris نائب وزير الخارجية في اليونان، حيث تناولا القضايا المتعلقة بعمل بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في أفريقيا، واحتياجات المركز الثقافي للعمل الكنسي الأرثوذكسي للبطريركية في أفريقيا.

وأوضح البطريرك خلال اللقاء مدى التعاون مع حكومات الدول الأفريقية. وفي النهاية، وجه نائب وزير الخارجية الشكر إلى البطريرك على دعوته الكريمة لزيارة مواقع العمل التبشيري.