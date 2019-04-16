شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن فتح باب التقدم لجائزة «التميز» لمنظمات المجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية التطوير والتنمية عن البدء في تلقي طلبات الجمعيات الاهلية للاشتراك في مسابقة «جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني» للعام الرابع على التوالي، والمقامة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي اعتباراً من اليوم وحتى الأحد 5 مايو 2019، إيماناً من الجمعية بأهمية تحسين مستوى الجمعيات الأهلية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتكون أحد سواعد البناء والتنمية بالمجتمع المصري، وتقام الاحتفالية وتوزيع الجوائز تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

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ووضعت جمعية التطوير والتنمية معايير وشروط المسابقة لنيل جائزة التميز، منها الابتكار واثر المشروعات والخدمات على المجتمع، ومرحلة التخطيط، ومرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى كيفية التوثيق للمشروعات أو البرامج وأيضًا الاستدامة والاستمرارية.

ويجب على الجمعيات المتقدمة لنيل الجائزة أن تكون مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، ولديها تقرير مراجعة الحسابات المالية للسنتين الأخيرتين ولديها عمالة دائمة (الحد الأدنى 5 عاملين)، ولديها سابقة أعمال لمشروعات وبرامج تنموية على ان يتم استقبال استمارات التقدم للمسابقة حتى يوم الأحد 5 مايو ٢٠١٩ وذلك عن طريق الموقع الالكتروني www.pdf-eg.org/award، تمنح الجوائز هذا العام لأفضل 4 جمعيات والجائزة تتكون من شهادات التميز ومنحة مالية كما سيتم منح 6 جمعيات أخرى من التي اجتازت المرحلة النهائية التقييم جوائز عينية وشهادات تقدير.

وقال محمد فاروق حفيظ، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية «أن الهدف الأساسي من الجائزة هو تكريم الجمعيات ذات الأعمال الناجحة والعمل على تنميتها باعتبارها ركن أساسي من أركان التنمية في المجتمع المصري» وأن المنظمات الغير حكومية هي القوة الدافعة لاحداث تنمية شاملة فهم الأساس القوي الذي تزدهر فية المجتمعات والاقتصاديات.