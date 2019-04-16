شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الإسكندرية للكتاب: أكثر من نصف مليون زائر.. و«عايز منحة» الأعلى حضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معرض الإسكندرية للكتاب الذي أقيم في الفترة من 25 مارس حتى 8 إبريل إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، وحقق معدلات وأرقامًا قياسية.

أقيم المعرض هذا العام بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب، واتحاد الناشرين، وشارك فيه 50 دار نشر مصرية وعربية.

وأفاد بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، بأن عدد الجماهير المترددة على المعرض بشكل عام وصل لأكثر من نصف مليون شخصا على مدار أسبوعين. وحقق «المعرض» رقمًا قياسيًا في عدد الفعاليات الثقافية التي أقيمت على هامشه، حيث وصلت إلى 170 فعالية، تحدث فيها 665 متحدثا، منهم 428 متحدثا من مبدعي الإسكندرية ومثقفيها، بنسبة 65%. ووصل عدد الحضور لكل الفعاليات 17 ألف شخص.

كانت أعلى نسبة حضور في فعالية «عايز منحة» والتي قدمت للشباب نصائح في كيفية الحصول على منح للدراسة في الخارج، أو للتبادل الثقافي، وأعدتها وقدمتها الكاتبة منى لملوم، وحضر فيها 1300 شخص.

وجاء في المرتبة التالية فعالية «حكاوي سفراء أفريقيا» والتي وجهت للشباب وشرحت آلية التطوع والسفر إلى أفريقيا، وعرضت لنماذج من الشباب الذي سافر لعدة دول أفريقية وتجاربهم هناك، وحضر فيها ألف شخص.

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وأضاف البيان أن «المعرض هذا العام جذب عددًا كبيرًا من الأسماء اللامعة من نجوم الفن والثقافة والرياضة، منهم الفنان فاروق حسني، والعالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، والأديب والشاعر شوقي حجاب، والمخرج مجدي أحمد على، والأديب والإعلامي عصام يوسف، والفنان تامر فرج، والأديب الكبير يعقوب الشاروني، والدكتور وسيم السيسي، والدكتورة بثينة كامل، والفنان محمد ثروت، ونجم الرياضة حازم إمام، والإعلامي والأديب الدكتور جمال الشاعر، والإعلامي محمد على خير، والدكتور سعد الدين الهلالي، والأديب الكبير يوسف القعيد، والمفكر ثروت الخرباوي، والدكتور خالد حبيب، والأديب الكبير مجيد طوبيا.

كما خصص الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، محاضرة خاصة مع جمهور المعرض، فتح فيها حوارًا عن كثير من القضايا الثقافية والسياسية وعن البعد العربي والإفريقي لمصر.

ووصلت عدد الفعاليات الموجهة للطفل 15 فعالية، تنوعت بين ورش العمل المختلفة والندوات مع كبار الكتاب في مجال الطفل. وقدم المعرض أيضًا 12 ورشة في فنون الكتابة المختلفة من كتابة أدبية، وكتابة الرواية، والقصة، والسيناريو والكتابة للإذاعة، وورشة في الخط العربي وغيرها.

وقدم البرنامج الثقافي 13 أمسية شعرية شارك فيها أكثر من 130 شاعر وشاعرة من الإسكندرية والمحافظات المجاورة، و7 أمسيات قصصية شارك فيها أكثر من 100 قاص وقاصة من الإسكندرية والبحيرة.

وأقيم على هامش المؤتمر ثلاثة مؤتمرات ضمن فعاليات المعرض، وهي: مؤتمر سيدات السرد السكندري، والذي عرض لإنتاج الأديبات السكندريات خلال 2018، ومؤتمر مصر المبدعة والذي أقيم للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية، وعرض للأعمال الإبداعية لمبدعين من بورسعيد والإسماعيلية والفيوم، ومؤتمر العلاقات المصرية الإفريقية والذي حضره عدد كبير من الباحثين والمفكرين وناقشوا خلاله مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية.

وقدم المعرض خمس حفلات للجمهور مجانا ضمن الفعاليات الثقافية، منها حفلات تابعة لمهرجان حكاوي الجاز، وحفل لفرقة التخت العربي. كما شارك مبدعون عرب في البرنامج الثقافي من كل من الأردن، والسعودية، وفلسطين، وسوريا، والإمارات، ولبنان واليمن.