شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير فى الصباح على انتخابات «صيادلة البحيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت انتخابات نقابة الصيادلة فى البحيرة بمدينة دمنهور، إقبالًا كبيرًا فى الصباح، وهى الانتخابات التى يتنافس فيها 4 مرشحين على مقعد النقيب، و9 مرشحين لمقاعد تحت السن، ومثلهم لمقاعد فوق السن، للفوز بعدد 3 مقاعد مخصصة للمرشحين تحت السن، ومثلهم لفوق السن، ويبلغ عدد أعضاء النقابة «12 ألف» عضو منهم «4500» من المسددين للإشتراكات، والذين لهم حق التصويت، موزعين على 8 لجان إنتخابية بمقر نادى الصيادلة بدمنهور.

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ويتنافس على مقعد محافظات قطاع غرب الدلتا، الدكتور عمرو عشرة، والدكتورة منال طلعت، كما يتنافس على مقعد نقيب البحيرة، كلاً من الدكتور أحمد زعلوك، النقيب الحالى، والدكتور ناجي داود، أمين عام النقابة الحالى، والدكتور قريطم، والدكتور يحيي عبد العزيز.

ويتنافس على مقاعد فوق السن كلاً من، شريف عسران عبد الحكيم شبل، وسامي عبد الغني عبد الحميد عبد الغني، وأحمد سامي علي عبد الوهاب، وهالة إبراهيم فريد محمد الملا، وصبري عبد الرحمن السيد أبو شنب، وعمرو محمد عبد المحسن محمد معروف، وأحمد جاسر منشاوي محمد، وصفي الدين عبد السلام الشقرا، وأسامه عبد المحسن عبد السلام إدريس.

كما يتنافس على مقعد العضوية، تحت السن كلاً من، نسرين فوزي عطيه السيد، ووسام محمد خليل راضي، وأمينة فتحي محمود الهنداوى، ومصطفي محمد ابراهيم الحداد، ومحمود عيسي رضوان البدرى، وأشرف حسيني اسماعيل حسين غنيم، وإسلام محمد حسين محمد أبو حسين، ومحمود ابراهيم أحمد مقرب، ووليد عيد عباس أبو زيد.