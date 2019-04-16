شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة بدء التقديم للالتحاق بالمدارس اليابانية للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتحديد وزارة التربية والتعليم بدء تقديم الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2019/ 2020.

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وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه في حالة تحديد موعد التقديم والالتحاق للعام الدراسى القادم سيتم الإعلان عنه رسمياً من قبل الوزارة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس وأولياء أمورهم.

وأكدت الوزارة أن التجربة اليابانية في المدارس المصرية هي واحدة من أهم التجارب التعليمية الجديدة؛ لكونها تقدم تعليماً ذا جودة عالية يتفق مع سياسة وتوجهات الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم، من أجل بناء أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

وتابعت الوزارة أن الدراسة في هذه المدارس تكرس للهوية المصرية، حيث يتم التركيز فيها على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأولى للطالب، كما يمارس الطالب فيها أنشطة تعليمية وترفيهية تمكنه من تنمية القدرات العقلية والمهارات الحياتية لبناء جيل قادر على تحقيق متعة التعلم وهى الفهم والاستذكار وليس التلقين والحفظ.