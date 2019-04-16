شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان عن حريق كاتدرائية نوتردام: خسارة كبيرة للبشرية بأسرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حريق كاتدرائية نوتردام بمدينة باريس بأنها واحدة من أكبر الحوادث التي أصابت التراث الإنسانى والحضارى والدينى، أصابت أكبر وأشهر الكاتدرائيات في العالم كله.

Advertisements

وقال «عبدالعال»، في الجلسة العامة، الثلاثاء: «لا شك أن هذه الحادثة تعد خسارة كبيرة للبشرية بأسرها وليس لدولة فرنسا وحدها.. وتركت أثراً عميقاً وحزيناً في وجدان كل إنسان»، مضيفا: «هذه الكاتدرائية لا تكتسب طابعاً دينياً فحسب، وإنما تكتسب أيضا طابعاً إنسانياً وتاريخياً وأثرياً يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، فضلاً على أنها تعد شاهداً عظيماً على الحضارة».

وتابع رئيس مجلس النواب: «على المستوى الشخصى والإنسانى، أعبر عن أسفى وحزنى لما حدث، فقد أمضيت سنوات طويلة من عمرى في فرنسا، وأعلم جيداً ما تمثله هذه الكاتدرائية من مكانة في نفوس الفرنسيين، وكل من يزور فرنسا».

وأنهى «عبدالعال» كلمته، قائلا: «باسمكم جميعاً، وباسمى يعلن مجلس النواب تضامنه التام مع الشعب الفرنسي في هذه الحادثة المؤسفة، متمنين سرعة تدارك آثارها بفضل جهود وتعاون الجميع في هذا الشأن، وواثقين أيضا في قدرة دولة فرنسا العظمى على إعادة بناء هذا الصرح التاريخى العظيم».