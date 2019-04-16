شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة تغيير نظام امتحانات «أولى ثانوي» بالمدارس الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير وزارة التربية والتعليم نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم المصري الجديد.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تغيير في نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية، وأن نظام الامتحانات بهذه المدارس كما هو تماماً وكالمعتاد كل عام دون أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب المدارس الدولية وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن المدارس الدولية هي مدارس خاصة تطبق منهجًا دوليًا معترفًا به عالميًا ومعتمدًا داخليًا من وزارة التربية والتعليم، ولها نظام امتحانات خاص بها ومختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليس لها علاقة لها بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق في تغييره.