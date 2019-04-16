شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط مع بدء انتخابات الصيادلة بنقابة القاهرة الفرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت إنتخابات النقابة الفرعية لصيادلة القاهرة، بساحة مبني إتحاد المهن الطبية، إقبالاً متوسطاً مع الساعات الأولي لبدء التصويت، وفتحت لجان الإقتراع أبوابها في حوالي التاسعة صباح الثلاثاء الموافق (16-4)، وحتى السابعة مساءاً في كافة محافظات الجمهورية.

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وبدأت النقابة العامة للصيادلة إستقبال صيادلة القاهرة، كما إنتظمت العملية الإنتخابية على مستوي اللجان الإنتخابية في الفرعيات، حيث تُجري إنتخاب النقابة الفرعية، ب «16لجنة»، برقم إنتخابي من «86 إلى 235794» صوت. وجهزت اللجنة العامة للإنتخابات، برئاسة الدكتور أحمد عطيه سعدة، «130 لجنة» على مستوى الجمهورية، بأفضل صورة لإستقبال الصيادلة الناخبين، وتم مخاطبة وزارة الداخلية، ومديريات الأمن بالمحافظات، لتأمين العملية الانتخابية.

ويتنافس اليوم الثلاثاء «624» مرشحاً في إنتخابات النقابة، بينهم «81»مرشحاً بالنقابة العامة، وموزعين كالتالى«13» مرشحاً على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و«68» على باقى المقاعد والبالغ عددها «12» مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس «543» مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وتجرى الإنتخابات تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم إنتداب«30» قاضياً من مجلس الدولة، للإشراف على الإنتخابات بكافة محافظات الجمهورية.