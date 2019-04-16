شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلماني بشأن تطوير سوق الغيط الصعيدي في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، مقترحاً إلى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، لتطوير سوق الغيط الصعيدي.
وقال النائب، في طلبه، إن «السوق تم إنشائه منذ سبعينات القرن الماضي، حيث كان عدد السكان أقل من وقتنا هذا فكان يستطيع أن يقدم خدماته بالنسبة لعدد السكان، وإن مساحة هذا السوق تتعدى ثلاثة آلاف متر وعلى شارعين واقتراحي يتلخص في تعظيم الاستفادة من هذه المساحة».
وأوضح أن المقترح يتضمن إنشاء عدة أدوار متكررة بالسوق، وإحلال حائزي المحلات بعد تطوير السوق، وإنشاء دور للصناعات الصغيرة، وتخصيص مكان مجمع للخدمات بالسوق (سجل المدني – ضرائب – تموين) وذلك على سبيل المثال وليس الحصر وحدات سكنية وإدارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقترح برلماني بشأن تطوير سوق الغيط الصعيدي في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.