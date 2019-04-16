شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبحث تذليل العوائق أمام جذب الاستثمارات للسوق المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال الكويتي مهند محمد الخرافي، نائب رئيس مجموعة «الخرافي»، وهي مجموعة استثمارية في السوق المصرية. ويبحث «مدبولي»، خلال اللقاء، آليات تذليل العوائق أمام جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المحلية.

ويأتي اللقاء، اليوم الثلاثاء، في إطار اهتمام رئيس الوزراء بالتواصل مع كافة المستثمرين العاملين بالسوق المصرية، بهدف تذليل العوائق التي قد تواجه أعمالهم، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للسوق الوطني، بما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد.