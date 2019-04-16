شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع توفير السلع وضبط الأسعار بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان المعظم، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتوفير السلع وضبط الأسعار خلال الفترة الحالية والمقبلة، وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لإمداد منافذ المحافظات ووزارة التموين بمنتجات الجهاز من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء، كما تتلقى غرف العمليات أية شكاوى من المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات.

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وقال الوزير، إنه تم إعداد حصر كامل وخرائط بمنافذ التوزيع الموجودة في جميع المحافظات، موضحاً بها المنافذ التي تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية والمنافذ الخاصة بالمحافظات .

ووجه «شعراوي» المحافظات بإفتتاح شوادر جديدة ومنافذ بيع للسلع «خضروات – لحوم حية ومجمدة» بالمدن والقري لسهولة وصول المواطنين إليها، مشيراً إلى أن الخضروات والسلع من انتاج مزارع القوات المسلحة والسابق رئيس الجمهورية افتتاح الصوب الخاصة بها بمشروع العاشر من رمضان ستباع بأسعار أقل من مثيلاها بالأسواق .

كما وجه الوزير المحافظين أيضاً بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكيد من صلاحياتها ورفع استعدادات المرافق والخدمات بالمحافظات على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة في قطاع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحة ونظافة مع تعديل مواعيد عمل المخابز بمايتناسب مع الشهر الكريم .

وأضاف الوزير، أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات بالمحافظات خلال الشهر الكريم من خلال مبادرة «صوتك مسموع»، وصفحتها على «الفيس بوك»، على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»: www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: «15330» وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: «[email protected]».