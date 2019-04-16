شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتدرائية الإسكندرية» تعقد أول لقاء للشباب بحضور البابا تواضروس غداً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال القمص ابرام ايميل، وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن الكنيسة المرقسية تعقد أول لقاء جماهيرى للشباب، غداً الأربعاء، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة الأنبا بافلى أسقف كنائس المنتزة ومسؤول قطاع الشباب في الإسكندرية، والأنبا ايلاريون أسقف كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف كنائس وسط الإسكندرية.
وأضاف «ايميل»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن لقاء، الأربعاء، يعد الأول من نوعه بحيث يكون الحضور من الشباب التابعين لكنائس الإسكندرية الأرثوذكسية في الاسكندرية والبالغ عددها 102 كنيسة.
وأوضح أن اللقاء الذي تنظمة الأمانة العام لخدمة الشباب بالإسكندرية يهدف إلى إجراء حوار بابوى بين البابا والشباب للتعرف على تفكيرهم وما يدور في عقولهم فيا يتعلق بالقضايا الكنسية وتوعيتهم من خلال إسداء نصائح بابوية من البطريرك لأبنائه.
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