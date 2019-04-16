شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر قرارًا بتولى عمار مندور أعمال رئيس جهاز مدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بتولى المهندس عمار السيد عطية مندور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية المدينة. كما أصدر الوزير، فى بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بنقل المهندس عادل إبراهيم الدسوقي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، للعمل بقطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأصدر وزير الإسكان قرارا وزاريا بنقل المهندس عبدالرحمن عبدالستار محمود صيام نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، للعمل بجهاز تنمية مدينة بدر.

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