شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تنتج سلسلة أفلام قصيرة عن أفريقيا: «اعرف قارتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بادرت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، بإنتاج سلسلة أفلام قصيرة معلوماتية بعنوان «اعرف قارتك» ترصد فيها طبيعة الشعوب الأفريقية والموارد الطبيعية التي حباها الله لهذه القارة.

يأتي هذا حرصا من الدولة للانفتاح على إفريقيا، وتوطيد العلاقات مع دول القارة الأفريقية، والذي توج برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

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وتهدف هذه الأفلام إلى رفع الوعى لدى المواطن المصري بثقافة الشعوب الأفريقية التي تشاركنا نفس الأرض بل والتاريخ والمصير. وأوضح د. محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن المجلس الثقافي الأفريقي الذي وجه الرئيس السيسي بإنشائه يستهدف تعريف المصريين بقارة أفريقيا، وقال: «حينما يأتي الأفارقة يجدون ما يمثل تاريخهم جميعا في مصر».

وأشار إلى تخصيص دور كامل في مقر المركز في متحف النيل بمحافظة أسوان ليكون مركز ديجيتال مدعوم بأفلام قصيرة تقدم معلومات عن أفريقيا، موضحا البدء بإنتاج فيلمين عن دولتي أثيوبيا والنيجر مدة كل منهما يناهز الثلاث دقائق.

وأضاف الوزير: «وها نحن ننشر أولى الحلقات من تلك الأفلام القصيرة عن دولة النيجر بهدف التعريف بخصائص وطبيعة تلك الدول ايمانا منا بالتقارب وإرساء مبدأ التعاون والمشاركة بين الشعب المصري والشعوب الأفريقية على أن ننشر الأفلام التعريفية بباقى الدول تباعا».