شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة نائبًا عن السيسي في الاحتفال بليلة النصف من شعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال بليلة النصف من شعبان. وذكرت محافظة القاهرة، في بيان، الثلاثاء، أن الاحتفال تقيمه وزارة الأوقاف، مساء بعد غد الخميس، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولفيف من المسؤولين بالدولة ورجال الدين.

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