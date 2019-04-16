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توجيه عاجل من محافظ أسيوط بشأن سائق تعرض لحادث أثناء العمل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، شعبان فرغلي أحمد فرغلي، سائق بالحملة الميكانيكية بمركز ومدينة أبوتيج، على خلفية إصابته إثر انقلاب السيارة به أثناء العمل.

رافق «نور الدين»، خلال الزيارة، نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والدكتور مدحت موريس مدير مستشفى الإيمان العام.

محافظ أسيوط يزور سائق بالمستشفى تعرض لحادث انقلاب سيارة أثناء العمل

واطمأن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للسائق، وأوصى إدارة المستشفى بتقديم أفضل رعاية صحية وعلاجية وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة له ورعايته حتى يتماثل للشفاء، وكلف رئيس مركز ومدينة أبوتيج بتقديم كافة الدعم له ولأسرته حتى عودته للعمل، مؤكدا أن المحافظة تولي العاملين معها بالغ الاهتمام في إطار سياسية الدولة واهتمامها بالعاملين وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

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