شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى أعلى محور سعد الشاذلى اتجاه الدائرى إثر حادث تصادم 3 سيارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى محور سعد الشاذلى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه العبور و الطريق الدائرى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور سعد الشاذلى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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