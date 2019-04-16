شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى أعلى محور سعد الشاذلى اتجاه الدائرى إثر حادث تصادم 3 سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى محور سعد الشاذلى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه العبور و الطريق الدائرى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور سعد الشاذلى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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