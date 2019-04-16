شكرا لقرائتكم خبر عن تريليون و979 مليار جنيه إجمالى موارد الدولة بالموازنة العامة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبلغ إجمالى موارد الدولة فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 نحو تريليون 979 مليار جنيه (31%) من الناتج المحلى الإجمالى، موزعة على 3 مكونات رئيسية هى، الإيرادات وتبلغ تريليون و134 مليار جنيه بنسبة 18.4% من الناتج المحلى الإجمالى، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية وتبلغ 24 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلى، والاقتراض وإصدار الأوراق المالية وتبلغ 821 مليار جنيه بنسبة 13.3% من الناتج المحلى الإجمالى.

وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 856 مليار و616 مليون جنيه (13.9% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقابل نحو 770 مليار و280 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 86 مليار و336 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 11.2%.

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وبلغت تقديرات الضرائب العامة نحو 396 مليار و308 مليون جنيه، وتقديرات الضرائب على القيمة المضافة نحو 364 مليار و657 مليون جنيه، وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية نحو 51 مليار و737 مليون جنيه.

ويأتى ذلك وفقا للبيانات الواردة بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والذى عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية على الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.