شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": لا صحة لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية أهلية لتوليها مهام نشر الدعوة الدينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقيع وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوليها مهام نشر الدعوة الدينية، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع بروتوكول تعاون مع أى جمعية أهلية فيما يتصل بشئون الدعوة أو غيرها، مشيرة إلى اقتصار العمل بالشأن الدينى على الجهات المتخصصة فقط، وهى (الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء)، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه غير المصرح لهم بالعمل فى مجال الدعوة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن عمل الجمعيات الأهلية يقتصر على خدمة المجتمع دون أى عمل دعوى أو دينى، محذرة من قيام أى جهة بالادعاء بتوقيع أى بروتوكولات لا أساس لها من الصحة مع الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأوقاف": لا صحة لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية أهلية لتوليها مهام نشر الدعوة الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.