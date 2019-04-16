شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب أئمة الأوقاف فى الشرقية على فقه الصيام استعدادًا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مديرية أوقاف الشرقية، دورة تثقيفية شارك فيها 150 إمامًا من 31 إدارة فرعية بالمديرية تحت عنوان: "أحكام الصيام وآدابه"، فى إطار دور وزارة الأوقاف الدعوى والتنويرى وحرصها على الارتقاء بالمستوى العلمى والتثقيفى والتدريبى للأئمة. وافتتح الدورة الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، ويقوم بالتدريس بها نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين لشرح المنهج المعد لذلك والذى يشمل تفسير آيات الصيام من كتاب الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبى، وفهم الأحاديث الواردة فى بابه، مع دراسة أحكامه وآدابه من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة طبعة وزارة الأوقاف المصرية، وقد تم عقد الدورة بقاعات المركز الثقافى الإسلامى بمسجد الفتح بالزقازيق. Advertisements

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