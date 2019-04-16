الكنيسة الإنجيلية تعرب عن حزنها على حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، عن حزنها البالغ إزاء حريق البرج التاريخي بكاتدرائية نوتردام، بالعاصمة الفرنسية باريس. Advertisements وذكر بيان رسمى صادر عن الطائفة: لقد فقدنا جزءًا هاما من تراث الإنسانية كلها، وإذ نتشارك مشاعر الألم مع الشعب الفرنسي والعالم كله على فقدان هذا المعلم الإنسانى الجليل، فإننا نصلى من أجل السلام فى كل أنحاء العالم.

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