انت الان تتابع النواب يبدأ التصويت على التعديلات الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

يصوت مجلس النواب، في جلسته، اليوم الثلاثاء، على التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بشأن مقترح التعديلات الدستورية، والمقدم من 155 نائبا، ومن المقرر عقد 3 اجتماعات لإقرار التعديلات الدستورية، بحيث تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتشمل مناقشة ودراسة التعديلات الدستورية، أما الجلسة الثانية ستخصص للاستماع لكل الآراء الخاصة بأعضاء مجلس النواب حول التعديلات، أما الجلسة الثالثة ستشهد التصويت النهائي على كل التعديلات المقترحة.

وبحسب علي عبد العال رئيس مجلس النواب، فإن الجلسات تخصص للتعديلات الدستورية فقط والتصويت عليها. اقرأ أيضا| انزل شارك.. نائب يسجل أغنية بصوته لدعم تعديل الدستور ويحتوي التقرير على رحلة العمل التي بدأتها اللجنة، منذ موافقة المجلس المبدئية على مقترح تعديل الدستور، وجلسات الحوار المجتمعي التي احتضنها البرلمان،

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