انت الان تتابع السيسي يوجه بعلاج الطفلة حنين على نفقة الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعلاج الطفلة حنين محمد عبد العزيز بالصف الأول الإعدادي، والتي تعاني من غيبوبة تامة، على نفقة الدولة مع توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لها. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الطفلة حضرت برفقة أهلها إلى قسم الطوارئ بمستشفى حميات العباسية يوم السبت الماضي، وهي تعاني من ضعف بعضلات الساقين والأذرع واحتقان بالحلق وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتم عمل الكشف المبدئي بالطوارئ وعمل الفحوصات اللازمة.

وأضاف مجاهد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه تم حجز الطفلة بالرعاية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعي، واستكمال إجراء التحاليل والفحوصات التي أظهرت إصابتها بمرض "متلازمة جيليان باريه"، وتم على الفور البدء في إعطائها العلاج اللازم، مشيرا إلى أنها ما زالت موجودة تحت العلاج والملاحظة بمستشفى حميات العباسية.وأوضح