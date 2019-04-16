انت الان تتابع الأرصاد تحذر: اليوم سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية، نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 25شبين الكوم 13 24طنطا 13 25دمنهور 13 22الإسكندرية
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 14 25
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 25
دمنهور 13 22
الإسكندرية 13 22
بلطيم 13 22
مطروح 13 20
السلوم 14 20
سيوة 15 24
بورسعيد 13 20
دمياط 13 20
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 14 26
السويس 15 25
العريش 14 21
رفح 13 20
رأس سدر 15 24
نخل 11 24
نويبع 16 27
طابا 16 26
كاترين 9 21
الطور 18 28
شرم الشيخ 19 31
الغردقة 19 30
مرسى علم 19 29
الفيوم 15 27
بني سويف 15 27
المنيا 15 27
أسيوط 16 28
سوهاج 17 29
قنا 18 32
الأقصر 19 33
أسوان 19 36
أبو سمبل 20 36
الوادي الجديد 19 31
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: اليوم سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.