شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني وطنية بالبرلمان قبل التصويت على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مجلس النواب، قبل التصويت على التعديلات الدستورية، الثلاثاء، إذاعة عدد من الأغاني الوطنية، مثل «يا حبيبتى يا مصر» للفنانة شادية و«عظيمة يا مصر» للفنان وديع الصافي و«بلدنا» للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وحرص عدد من النواب، على حمل أعلام مصر تحت قبة المجلس، وجلسوا انتظارا لبدء الجلسة.

وشهدت القاعة لأول مرة منذ فترة حضور هذا العدد الكبير من النواب قبل بدء الجلسة.