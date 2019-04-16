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نقابة الصيادلة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت نقابة الصيادلة أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ويتنافس 624 مرشحاً في انتخابات النقابة، بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة موزعون كالتالي، 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، 68 على باقي المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل حيث تم انتداب 30 قاضيا من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات على مستوى محافظات الجمهورية.

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