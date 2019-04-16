شكرا لقرائتكم خبر عن مطران المنصورة: واجبنا نحو الوطن والرئيس أن نقول «نعم للدستور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأنبا داود، مطران المنصورة وتوابعها، أن مصر تواجه تحديات كبيرة ومؤمرات أكبر للنيل منها، ولكن ترابط أبناء الأمة كان حائط الصد ضد تلك المؤمرات.

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وقال مطران المنصورة: «نحن شعب واحد لن يفرقنا شيء على مر الزمان وتصدينا لكل المحاولات التي سعت للفرقة وانتصرنا عليها، واليوم واجبنا تجاه الوطن والرئيس هو أن نخرج جميعا ونذهب إلى لجان التصويت لنقول كلمة سواء وهى نعم للتعديلات الدستورية التي تحقق الاستقرار والأمن واستكمال البناء».

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته كنيسة مارجرجس بالمنصورة، مساء الإثنين، برئاسة نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة وضواحيها وحضره الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف وعدد كبير من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي .

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية، أننا نجتمع اليوم لتحقيق هدف نبيل وهو إعادة بناء الدولة المصرية على أسس ديمقراطية حقيقية وأضاف أن العالم كله يتابع ما يحدث في مصر ويترقب كلمة المصريين الذين يوجهون كل يوم رسائل مبهرة للعالم في مقدمتها أننا شعب واحد متماسك وأننا سنخرج لنقول ما نعتقد أنه صحيح لصالح المستقبل، وقال: «إنني واثق في كل مصري وفي حبه لوطنه وحبه للخير والسلام وسنترجم ذلك بالخروج والمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية».