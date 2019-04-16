شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية ترفع درجات الاستعداد القصوي لاستقبال شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية رفعت درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم، موضحا أنه تم التشديد على الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات وإتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام مواطنيها وزائريها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وشدد محافظ الإسكندرية على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة في الشواطيء لتكون بالمستوى اللائق، وخاصة الشواطيء المجانية لحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين، ووضع قائمة بأسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين في ذلك فورا وأيضا مراجعة موقف عمال الإنقاذ والجيت سكي والغطاسين بالشواطيء والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالة الغرق.

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كما شدد المحافظ على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة والجهات المعنية بتجهيز جميع الحدائق بالمحافظة والعمل على رفع كفاءتها. وتكثيف الحملات للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لرواد الحدائق، مؤكدا على الإهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل وعمل صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمتنزهات وأعمدة الإضاءة بالحدائق.

وبدورها اجتمعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع جميع مستأجري الشواطيء في نطاق المحافظة حيث تم التنبيه عليهم بضرورة الإهتمام بتوفير خدمة جيدة للمواطنين والرواد، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة للشواطيء للحفاظ على الأمن، والإهتمام برفع كفاءة وصيانة المنشآت وإعادة الدهانات لكي تظهر الشواطيء بالمظهر اللائق. كما قامت الإدارة المركزية بالانتهاء من طرح وترسية الشواطيء التي إنتهي تعاقدها. وقامت بتجهيز الشواطيء المجانية والتي تدار بمعرفة المحافظة من خلال إدارات الشواطيء بالأحياء. وتم التعاقد مع عدد (١٥ مسعفًا) على الشواطيء، لتوفير خدمة الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات على الشاطيء في حينه.

وتم تجهيز خطة للمرور والتفتيش على الشواطيء والكافيتريات والمحال العامة خلال أعياد شم النسيم للتأكد من مستوي الخدمات المقدمة على الواقع وتغريم المخالفين في الحال. وأوضحت الإدارة المركزية أن الشواطيء بمحافظة الإسكندرية تنقسم إلى ٨ شواطيء مجانية هم؛ شاطيء المندرة بالمنتزة ثان وشواطيء السرايا وميامي بالمنتزة أول وشاطيء جليم بشرق وشاطيء الأنفوشي العام بالجمرك وشواطيء شهر العسل والهانوفيل بالعجمي، وشاطئ المكس بغرب، بالإضافة إلى ٢٢ شاطيء بنظام الخدمة لمن يطلبها، وعدد ١٩ شاطيء مميز، وعدد ٣ شواطيء سياحية.