شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد إجراءات التفتيش بقاعدة محمد نجيب العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بالعلمين بعد تطويرها. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتفقد إجراءات التفتيش بقاعدة محمد نجيب العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.