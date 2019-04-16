شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: قروض بـ2.9 مليار جنيه من مبادرة «المركزي» لتمويل مشروعات الإنتاج الحيواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لمنتجي الالبان بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وأصحاب أكبر شركات إنتاج الألبان وشركات الأدوية البيطرية واللقاحات ومديري المعاهد البحثية ورئيس وممثلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثل البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، فيما قام رئيس الجمعية المهندس محمد الطاروطي، بتكريم الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وتقديم درع الجمعية تقديرا لمساهمتها في تنمية الثروة الحيوانية ودعم قطاع إنتاج الألبان.

وقال «محرز» في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن قطاع إنتاج الألبان هام جدا للدولة والقيادة السياسية والحكومة تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع وتدعمه بداية من النظم المزرعية حتى الإنتاج والتصنيع وقد اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة زيادة الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان والأسماك والدواجن وتهتم بإيجاد حلول للمشاكل في كل قطاع وتوفير الدعم البيطري وكمية المياه المطلوبة لكل قطاع.

وأكدت «محرز» أنه سيتم رفع مشروع إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الالبان إلى د عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقديمه إلى مجلس النواب للموافقة عليه اسوة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، مشيرة إلى أن دور وزارة الزراعة لدعم مزارع انتاج الالبان وتسهيل اجراءات الحصول على تراخيص تشغيل.

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وأضافت نائب وزير الزراعة، أن إجمالي عدد تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني بلغ حتي الآن ٣٠ ألف مزرعة ويقوم البنك المركزي بتقديم قروض ميسرة بفائدة 5%، لمشروعات الانتاج الحيواني وقدم تمويل مقداره اكثر من ٢ مليار جنيه وحوالي ٦٠٠ مليون جنيه لمشروع البتلو وتشجع الوزارة على الاستثمار في الظهير الصحراوي وتوفير الأراضي اللازمة لعمل مشروعات متكاملة مثل الاستزراع السمكي والنباتي والاستغلال الامثل لوحدة المياه.

وشددت على أن دور وزارة الزراعة يبدأ من المزرعة للتأكد من انتاج غذاء آمن خالي من المضادات الحيوية والسموم الفطرية واقل عدد بكتيري وله قيمة غذائية عالية ولذا وجود كود للمزرعة مهم جدا لسهولة تتبع مصدر المنتجات الحيوانية وضرورة تطبيق اجراءات الامن الحيوي بالمزارع، لافتة إلى أن دور هيئة سلامة الغذاء في هذه المنظومة وهو التأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين ومراقبة المنشأت التي تقوم بتصنيع الالبان والتحقق من عملية العرض والبيع للغذاء

وذكرت «محرز» أن خطة وزارة الزراعة هو وضع خطه لتوفير عجلات تحت العشار من أجود السلالات المستوردة لصغار المربين لزيادة الانتاج وتحسين السلالة المصرية وزيادة الدخل للمربي، ويوجد مشروع للتحسين الوراثي والتلقيح الصناعي بمبلغ ٥٠ مليون جنيه وسيتم من خلاله تعميم التلقيح الصناعي وتطوير مراكز التلقيح وإنشاء وحدات للتلقيح داخل الوحدات البيطرية وتطوير مراكز انتاج القصيبات للتلقيح الصناعي وبيعها للمربين في القري وتسهيل اجراءات حصول الأطباء البيطريين على قروض لفتح عيادات بيطرية لخدمة المربين في القرى.

وفي نهاية كلمتها ذكرت «محرز» أنه يوجد خريطة للمليون ونصف فدان وبعض اماكن في وادي النطرون تصلح لانشاء مزارع انتاج حيواني وهي جاهزة للاستثمار وايضا اكدت ان حملات التحصين ضد الامراض الوبائية مهمة جدا للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقليل تلوث البيئة بالفيروسات وشكرت زملائها الأطباء البيطريين في الوحدات البيطرية على مجهودهم الرائع في إنجاح حملات التحصين وخاصة مع صغار المربين وطالبت بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لمصلحة البلاد.