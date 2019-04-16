شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع وفد «بيكتل» الأمريكية التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع ستيوارت جونز رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة «بيكتل» Bechtel الأمريكية والوفد المرافق له؛ التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي وشركة «بيكتل» الأمريكية في مجالات مختلفة مثل تصنيع ألواح الصلب والصناعات غير الحديدية وإنشاء محطات تنقية وتحلية المياه.

وذكرت وزارة الإنتاج الحربي؛ أنه تم خلال اللقاء الإشارة إلى حرص الدولة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المختلفة ومنها (مشروعات الطاقة،البنية التحتية)، كما تم التأكيد على أن الوزارة ترحب بأي تعاون مع مختلف الجهات للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر، وتمت مناقشة آليات تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنفيذ البنية التحتية للمشروعات القومية المخطط التعاون في تنفيذها من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

بدوره، قال رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة «بيكتل» إن الشركة تم تأسيسها عام 1898 وتعد من أكبر 5 شركات على مستوى العالم في مجال الإنشاءات، كما تعمل في مجال تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر منذ أكثر من 40 عاما، وأعرب عن تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة إلى جانب ما تتميز به شركاتها من دقة وكفاءة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأكد على التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به «بيكتل» في مجال تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الكبرى، وأن هذه تعتبر عوامل من شأنها أن تساهم في إقامة شراكة إستراتيجية ناجحة بين الجانبين لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وذلك في ضوء المناخ الاقتصادي المتميز والمحفز للاستثمار في مصر حالياً، وأن ذلك يعتبر مفتاحا للانطلاق لتنفيذ مشروعات مماثلة في الدول المجاورة وأيضاً في الدول الأفريقية لإعادة الإعمار.

شهد اللقاء الاتفاق على قيام وفد من شركة «بيكتل» بزيارة شركات الإنتاج الحربي والاطلاع على الإمكانيات المتاحة بها على أرض الواقع لتحديد موضوعات التعاون المقترحة بين الجانبين للتعاون مستقبلاً في مجالات التصنيع المختلفة.