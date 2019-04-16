صحفية مصرية تفوز بجائزة "بوليتزر" عن تغطية حرب اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت لجنة جائزة "بوليتزر" الأشهر في عالم الصحافة، عن فوز الصحفية المصرية ماجي ميشيل من وكالة أنباء الأسوشيتدبرس، بجائزة التغطيات الدولية للعام الحالي عن سلسلة تحقيقات على مدى عامل كامل حول الحرب الأهلية في اليمن إلى جانب فريق عمل الوكالة.

ويشمل الفريق بجانب ماجي، المصورة الكندية من أصول مصرية ناريمان المفتي، والمصور معاد الذكري.

وقالت اللجنة إن تقارير فريق الوكالة من اليمن كانت شدية التميز وغطت التحقيقات التي تعد رائدة في الصحافة الاستقصائية، جوانب عديدة للحرب المدمرة، وكشفت عن جوانب الفساد والتعذيب وجرائم الحرب الأخرى في اليمن، بالإضافة إلى تغطية الأزمة الإنسانية المتنامية - من حيث انتشار سوء التغذية وتفشي الكوليرا وانهيار البنية التحتية لمساعدة المدنيين.

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ومن بين الجوائز التي مُنحت للفريق في الفترة الماضية، فازت ميشيل بجائزة IRE Tom Renner لعام 2018 وحصل الفريق على المركز الثاني عن جائزتين لتغطيتهما للحرب الأهلية اليمنية في وكالة أسوشيتيدبرس، من نادي الصحافة الدولية "أوفرسيز برس كلوب" حيث حصل الفريق جائزة بويل لأفضل صحيفة أو خدمة أخبار أو تقارير رقمية من الخارج وجائزة روي روان لأفضل تحقيق استقصائي في أي وسيلة إعلامية عن التغطيات الدولية.

وتعمل ماجي ميشيل بالوكالة الشهيرة لمدة تزيد عن 15 عامًا، حيث غطت الحرب في العراق وليبيا فضلًا عن تغطية الأوضاع الداخلية في مصر. وتعد ماجي ميشيل أول صحفية عضو بنقابة الصحفيين المصريين تحصل على جائزة بوليتزر المرموقة.

وأعلن عن الفائزين بجائزة بوليتزر لعام 2019 أمس الاثنين، في كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. وتُمنح الجائزة، وهي الأكثر شهرة في الصحافة الأمريكية، في 21 فرعًا من الصحافة والرسائل والدراما والموسيقى.​