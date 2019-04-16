وزير الأوقاف: نأسى لحريق كنيسة نوتردام ونؤكد حرصنا على سلامة كل دور العبادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار حمعة : نأسى لحريق كنيسة نوتردام التاريخية بباريس، ونؤكد حرصنا البالغ على سلامة كل دور العبادة. واستمكل الوزير فى بيان له، أننا بصدد الانتهاء من إعداد كتاب حماية دور العبادة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية ، والذي يأتي تطويرا لكتاب حماية الكنائس الذي أصدرته الوزارة .

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