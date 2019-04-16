شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى بالقاهرة: هناك تأثر وحزن عميق بسبب حريق نوتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر السفير الفرنسي في مصر، ستيفان روماتيه عن حزنه لما أصاب كاتدرائية نوتردام فى العاصمة الفرنسية باريس. وقال روماتيه، على الموقع الرسمى للسفارة الفرنسية فى مصر، إن هناك تأثر شديد وحزن عميق في مواجهة كارثة حريق "نوتردام دو باريس". Advertisements وتقدم السفير الفرنسى بالقاهرة بالشكر لكل مظاهر التضامن المصرية للأصدقاء فى مصر.

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