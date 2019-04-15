محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قام أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة، بذبح عجل أمام مقر النقابة اليوم الإثنين، قبل ساعات من إجراء انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها غدا الثلاثاء.
بدوره، أكد الدكتور أحمد عطية سعدة رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة أنه تم الانتهاء من تسليم الأحراز الخاصة بالانتخابات لجميع مندوبى المحافظات.
وأضاف أن انتخابات النقابة في موعدها المقرر له غدًا الثلاثاء 16 أبريل، تحت إشراف قضائي كامل من الساعة 9 صباحًا وحتى السابعة مساءً بجميع المقار الانتخابية بالمحافظات.
ودعا رئيس اللجنة، صيادلة مصر للتوجه لمقار الانتخابات لاختيار ممثليهم في النقابات الفرعية والنقابة العامة وألا يلتفتو إلى الإشاعات والفتن المغرضة.
كانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، قررت إحالة الطعون أرقام 58038، 58039، 58032، المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبد العليم نجاح، بإلغاء الانتخابات، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها، ونظرها بجلسة 6 مايو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من الانتخابات.. ذبح "عجل" داخل نقابة الصيادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.