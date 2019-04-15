​قبل ساعات من الانتخابات.. ذبح "عجل" داخل نقابة الصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قام أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة، بذبح عجل أمام مقر النقابة اليوم الإثنين، قبل ساعات من إجراء انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها غدا الثلاثاء.

بدوره، أكد الدكتور أحمد عطية سعدة رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة أنه تم الانتهاء من تسليم الأحراز الخاصة بالانتخابات لجميع مندوبى المحافظات.

Advertisements

وأضاف أن انتخابات النقابة في موعدها المقرر له غدًا الثلاثاء 16 أبريل، تحت إشراف قضائي كامل من الساعة 9 صباحًا وحتى السابعة مساءً بجميع المقار الانتخابية بالمحافظات.

ودعا رئيس اللجنة، صيادلة مصر للتوجه لمقار الانتخابات لاختيار ممثليهم في النقابات الفرعية والنقابة العامة وألا يلتفتو إلى الإشاعات والفتن المغرضة.

​كانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، قررت إحالة الطعون أرقام 58038، 58039، 58032، المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبد العليم نجاح، بإلغاء الانتخابات، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها، ونظرها بجلسة 6 مايو المقبل.