شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بروموبوت إنسان آلى يلتقط الصور ويتحدث 4 لغات ويمكنه العمل بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عرضت إحدى الشركات الموجودة في منتدى اتوم إكسبو 2019 ، نموذج الروبوت "إنسان آلى" تم تصميمه لأغراض العمل، تحت مسمى بروموبوت، وهو قادر على التواصل مع أى شخص، ويجيد التحدث بأربعة لغات.

الروبوت قادر على الحركة والحديث والتقاط الصور والفيديو، ويمكنه إرسالها عبر البريد الإلكتروني، ويمكن استخدامه في أعمال لها علاقة بالبنوك أو الفنادق أو المتاحف، بالإضافة إلى مراكز التسوق، ويسهم في تقليل نفقات العمل وتحسين مستوى الخدمة.

وأجرى ”الخليج 365” تجربة عملية مع الروبوت "بروموبوت" وتم التقاط صورة معه ونجح في إرسالها عبر البريد الإلكتروني الذى تم إدخاله عبر الشاشة المزود بها.

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يذكر أن المنتدى الدولي ATOMEXPO هو الحدث الرئيسي للصناعة النووية علي مستوى العالم، أكبر منصة لمناقشة الوضع الحالي للصناعة النووية وتحديد اتجاهات المستقبل، وتُعقد سنويًا منذ عام 2009.

ويقام هذا العام في الفترة من 15 - 16 أبريل 2019 بمدينة سوتشي الروسية يحضره لفيف من الخبراء الدوليين في مجال الطاقة النووية ومجالات مختلفة، لاسيما البيئة والبنية التحتية وعدد من المنظمات الدولية.

وعلي رأس الوفد المصري المشارك في المؤتمر حضر الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء نائبا عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وكل من الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور صلاح حافظ رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق والذي تحدث عن أفضل الطرق والأساليب تجاه البيئة والموارد الطبيعية واستدامة الطاقة النووية.