مصر | سقوط تشكيل عصابي ارتكب 31 واقعة سرقة دراجات بخارية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي ارتكب 31 واقعة سرقة دراجات بخارية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ارتكبوا 31 واقعة في الدقهلية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية قيام مسجل شقي خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وعاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز شرطة أجا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تم إستهداف المتهمين وضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بإرتكاب ( 31 جريمة سرقة دراجات نارية بدوائر مراكز وأقسام شرطة " أول وثان المنصورة، المنصورة، السنبلاوين، طلخا، ومركز شرطة بنها بالقليوبية، ومركزى شرطة سمنود والسنطة بالغربية، وقسم شرطة ثان العاشر بالشرقية )، وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.